Седокова поделилась методами борьбы с неуверенностью в себе

О личных методах борьбы с неуверенностью в себе рассказала «Газете.Ru» экс-солистка группы «ВИА Гра», певица Анна Седокова. По ее словам, все дело в принятии себя.

Фото: Мослента Мослента

«В школе я была гадким и никому не нужным утенком. Я смотрела на красивых девочек и мечтала стать как они, иметь все, что есть у них», — поделилась она.

Даже на первом кастинге в группу «ВИА Гра», вспоминает певица, ее развернули, заявив, что она ничего не знает о женственности. После этого артистка твердо решила учиться уверенности в себе.

В 21 год, после рождения ребенка, она решилась на липосакцию из-за лишнего веса, однако это не решило проблему. Килограммы вернулись вновь.

«Лишь спустя десять лет мне удалось переосмыслить свою жизнь и понять, что я красива в любой форме. Мой большой нос, моя упитанная фигура и излишняя эмоциональность — все, на чем так крепко держались мои комплексы — это и есть я!» — поделилась она.