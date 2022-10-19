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58 минут назад

Хейли Бибер стала лицом новой рекламной кампании Fila

Газета.Ru

Спортивный бренд Fila показал первые кадры из глобальной рекламной кампании с Хейли Бибер. Об этом сообщается на сайте компании.

Хейли Бибер стала лицом новой рекламной кампании Fila
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мой стиль постоянно меняется, а модели Fila неподвластны времени и идеально дополняют мой повседневный гардероб», — сказала модель.

Вещи из новой коллекции были вдохновлены самой Хейли Бибер, которая переосмыслила спортивную моду 90-х. В линейку вошли синтепоновые куртки и жилетки, хлопковые толстовки, теннисные юбки, топы, панамы и многое другое. Вещи выполнены в фирменных цветах бренда: красном, синем, черном и белом.

Хейли Бибер ранее сотрудничала с такими брендами, как Victoria's Secret, Versace, Calvin Klein. Помимо этого, модель занимается развитием своей косметической линейки Rhode.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что Селена Гомес и Хейли Бибер впервые после скандала позировали вместе на вечеринке.

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