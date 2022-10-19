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1 час назад

Британка, над которой издевались в школе, стала обладательницей титула "Мисс Англия"

Газета.Ru

Британка, над которой издевались в школе, стала обладательницей титула «Мисс Англия 2022», пишет LADBible. Женщина рада, что ей удалось победить в конкурсе, и надеется, что ее пример смотивирует других.

«Хуже всего было, когда мои волосы подожгли»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

26-летняя Джессика Гейген выиграла в конкурсе, обогнав 30 участниц. Комментируя свою награду, британка рассказала, что в школе над ней издевались из-за рыжего цвета волос. Женщину обзывали, били, несколько раз бросали в нее тяжелые вещи.

«Хуже всего было, когда мои волосы подожгли», — вспоминает Джессика.

Несмотря на это, когда Гейген исполнилось 18 лет, она подписала контракт с рекламным агентством и стала моделью для международных подиумов. Кроме того, Джессика изучает аэрокосмическую инженерию в университете, а после модельного бизнеса планирует заняться наукой.

Кроме того, британка стала первой рыжеволосой победительницей конкурса «Мисс Англия» за 94-летнюю историю.

«Я подумала, что если я выиграю, то смогу помочь детям, над которыми издеваются из-за того, как они выглядят и из-за цвета их волос», — добавила она.

Ранее модель пожаловалась, что не может найти бойфренда, потому что она слишком красивая.

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