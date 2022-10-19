Шокирующие подробности от няни детей Оливии Уайлд

Согласитесь, на первый взгляд Оливия Уайлд кажется милой и безобидной девушкой. Подумаешь, влюбилась в парня младше себя на 10 лет. Кого сегодня этим удивишь? Чего не скажешь о том, что роман с Гарри Стайлсом Оливия закрутила, еще будучи замужем. И вообще, не такая уж она белая и пушистая, если верить бывшей няне детей Уайлд.

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Журналисты Daily Mail уговорили женщину рассказать все малоприятные подробности о том, что же творилось в доме Уайлд и ее экс-супруга Джейсона Судейкиса накануне развода. Видимо, гувернантке предложили хороший гонорар, раз она в пух и прах разнесла бывшую работодательницу. Ну или Оливия была настолько невыносимой хозяйкой, что было бы грех не перемыть ей все косточки теперь.

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Итак, что же рассказала экс-няня? Во-первых, то, что Судейкис плакал, пил и бросался под машину, когда понял, что жена ему изменяет. Неверность Оливии вскрылась довольно курьезно: Джейсон заметил, что жена готовит свой фирменный салат, а потом упаковывает его в контейнер и будто бы собирается куда-то уезжать вместе с боксом. Вывод напрашивался сам: Уайлд собралась к любовнику, ведь раньше она угощала этим живительным яством только мужа и детей.

Ревнивый Джейсон с почти разбитым сердцем понял, что пора действовать: побежал к машине жены и лег прямо под колеса –– мол, не пущу и все. Начался скандал, который закончился ничем. Оливия умчала к Гарри Стайлсу, а потом и вовсе переехала в отель, бросив детей на Судейкиса.

«Когда я вернулась после выходных, он много плакал. Я не знала, что произошло. Он рыдал и бесился, говоря: "Она бросила нас, она ушла от нас!" У него было разбито сердце. Он начал рассказывать мне подробности о ее отношениях со Стайлсом и заявил, что она подставила его, поцеловав Гарри прилюдно на одном из ужинов в Палм-Спрингс», — заявила няня журналистам.