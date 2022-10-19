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31 минуту назад

Аня Тейлор-Джой снялась в рекламе швейцарских часов

Inc-News

26-летняя актриса показала новинку от люксового бренда Jaeger-LeCoultre.

Аня Тейлор-Джой снялась в рекламе швейцарских часов
Фото: Inc-NewsInc-News

Аня Тейлор-Джой выглядит потрясающе в рекламе новых часов серии Reverso от компании Jaeger-LeCoultre. В видеоролике актриса предстала в мини-платье кремового цвета с широким ремнём, подчеркнувшем её тонкую талию. К образу она добавила несколько сантиметров, надев нюдовые туфли-лодочки на высоких каблуках. И самое главное, продемонстрировала на запястье новые часы – с тонким золотистым браслетом и с функцией двойного циферблата.

Местом съёмки стала большая студия с тремя большими экранами, на которых можно разглядеть глухой лес в цветах сепии. На его фоне Аня делает движения руками, акцентируя внимание на изящном детище Jaeger-LeCoultre. К клипе она говорит: «Одна искра, и она освещает разум миллионов. Одна линия, и она формирует твой сценарий. Один луч, и расширяется твой горизонт. Одна секунда, и начинает твориться история. Одно движение, и производство часов выходит на новый уровень».

Мужскую версию модели представил актёр Николас Холт. Часы доступны на сайте бренда, цену можно узнать по запросу.

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