Аня Тейлор-Джой снялась в рекламе швейцарских часов

Аня Тейлор-Джой выглядит потрясающе в рекламе новых часов серии Reverso от компании Jaeger-LeCoultre. В видеоролике актриса предстала в мини-платье кремового цвета с широким ремнём, подчеркнувшем её тонкую талию. К образу она добавила несколько сантиметров, надев нюдовые туфли-лодочки на высоких каблуках. И самое главное, продемонстрировала на запястье новые часы – с тонким золотистым браслетом и с функцией двойного циферблата.

Местом съёмки стала большая студия с тремя большими экранами, на которых можно разглядеть глухой лес в цветах сепии. На его фоне Аня делает движения руками, акцентируя внимание на изящном детище Jaeger-LeCoultre. К клипе она говорит: «Одна искра, и она освещает разум миллионов. Одна линия, и она формирует твой сценарий. Один луч, и расширяется твой горизонт. Одна секунда, и начинает твориться история. Одно движение, и производство часов выходит на новый уровень».