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54 минуты назад

Бывший муж Риты Дакоты Влад Соколовский встал на ее защиту

Super.ru

В прошедший уик-энд Влад Соколовский вместе со своей новой семьей пришел на концерт бывшей жены Риты Дакоты. Он прошел при полном солд-ауте в московском Adrenaline Stadium, где собралось 7000 человек. Соколовский слушал, подпевал, покрывался мурашками, пританцовывал и отчаянно аплодировал бывшей супруге — в общем, всячески поддерживал. А потом еще и написал восторженный душевный пост в Инстаграме (запрещен в РФ): «Это было мощно, искренне и исторически!!! Рита, поздравляю с исполнением еще одной заветной мечты».

Бывший муж Риты Дакоты Влад Соколовский встал на ее защиту
Фото: Super.ruSuper.ru

В комментариях к посту фолловеры в основном были солидарны с Владом и писали, что концерт и правда был незабываемый. Но нашелся человек, который язвительно поинтересовался: «А что, ее кто-то слушает вообще?» Влад, как истинный джентльмен и все же нечужой человек, вступился за бывшую супругу и написал: «Она один из самых прослушиваемых артистов в стране». И сопроводил свои слова эмодзи в виде кулака. На что Рита ответила: «Еще и защищает меня! Господи, у меня идеальный бывший муж. Люблю, пап». «А ты еще и читаешь это, мам?» — удивился Влад. Тянет на рубрику «Милота недели», не правда ли?

К слову, это первый сольный и стадионный концерт Дакоты. Рита долго готовилась к этому событию: худела, загорала на Мальдивах... Ну а если серьезно, то прежде всего выпустила альбом «Сат-Нам», который считает не просто музыкой, а полноценной духовной практикой. Именно так расценили и концерт Риты многие зрители, о чем сообщали в соцсетях. Помимо своих известных хитов «Спички» и «Полчеловека» Рита исполнила композиции из нового альбома, в частности песню «Лифт», которая уже успела полюбиться ее фанатам.

Звёзды,Рита Дакота,Влад Соколовский,
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