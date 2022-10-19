Джиган назвал фанатов "чертями" и пожелал им заболеть

Рэпер Джиган резко отреагировал на слова подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), указывающих музыканту на лишний вес. Он назвал их чертями и пожелал заболеть.
«Все черти, кто пишет, что я жирный, завтра вы заболеете аллотриофагией (нарушением пищевого поведения — прим. «Газеты.Ru»),» — написал Джиган, добавив улыбающийся смайлик.
В следующей Stories рэпер выложил фотографию с отпуска, продемонстрировав свою физическую форму.
Ранее Боец ММА Дацик назвал Джигана равным по силам соперником для Александра Емельяненко.