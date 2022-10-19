Продюсер озвучил предстоящие гонорары Лепса и Агутина

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что после исчезновения из российского шоу-бизнеса 30-40% артистов, в частности украинских музыкантов Светланы Лободы и Макса Барских , оставшиеся в стране звезды будут получать большие гонорары за новогодние корпоративы. Его слова приводит News.ru.

По словам Рудченко, преуспеют известные артисты. "В первую очередь будут обращать внимание на таких артистов, как Григорий Лепс, Полина Гагарина, Александр Розенбаум, Леонид Агутин — те наши топы, которые будут востребованы. У некоторых райдер и в целом гонорар на новогодние мероприятия увеличивается чуть ли не вдвое, поэтому в эту жирную пору топ-артисты будут зарабатывать от 5 млн рублей за выступление", - предсказал продюсер.