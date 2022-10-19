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1 час назад

Продюсер озвучил предстоящие гонорары Лепса и Агутина

Газета.Ru

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что после исчезновения из российского шоу-бизнеса 30-40% артистов, в частности украинских музыкантов Светланы Лободы и Макса Барских, оставшиеся в стране звезды будут получать большие гонорары за новогодние корпоративы. Его слова приводит News.ru.

Продюсер озвучил предстоящие гонорары Лепса и Агутина
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Рудченко, преуспеют известные артисты. "В первую очередь будут обращать внимание на таких артистов, как Григорий Лепс, Полина Гагарина, Александр Розенбаум, Леонид Агутин — те наши топы, которые будут востребованы. У некоторых райдер и в целом гонорар на новогодние мероприятия увеличивается чуть ли не вдвое, поэтому в эту жирную пору топ-артисты будут зарабатывать от 5 млн рублей за выступление", - предсказал продюсер.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что гонорары уехавшего в Израиль Слепакова за корпоративы упали вдвое.

Звёзды,Макс Барских,Александр Розенбаум,Светлана Лобода,Григорий Лепс,Полина Гагарина,Леонид Агутин,
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