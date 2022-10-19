Верник женился на девушке, которая моложе на 16 лет

Как сообщил источник из окружения артиста, влюбленные пока только расписались в загсе. Свадьбу было решено отложить «до лучших времен».

На счету Верника уже два брака. По словам артиста, со своей нынешней женой он познакомился в магазине и сразу подумал о том, что хочет себе такую жену. Когда будущие супруги «столкнулись» в супермаркете вновь, Верник попросил у Шнейдеровой номер телефона. Вскоре влюбленные стали жить вместе.