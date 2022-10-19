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2 часа назад

Телеведущий Игорь Верник женился на девушке, которая моложе его на 16 лет

Мира Маркина

Артист и телеведущий Игорь Верник женился на кинопродюсере Наталье Шнейдеровой. Разница в возрасте супругов составляет 16 лет, передает StarHit.

Верник женился на девушке, которая моложе на 16 лет
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Как сообщил источник из окружения артиста, влюбленные пока только расписались в загсе. Свадьбу было решено отложить «до лучших времен».

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На счету Верника уже два брака. По словам артиста, со своей нынешней женой он познакомился в магазине и сразу подумал о том, что хочет себе такую жену. Когда будущие супруги «столкнулись» в супермаркете вновь, Верник попросил у Шнейдеровой номер телефона. Вскоре влюбленные стали жить вместе.

Ранее сообщалось, что Сычев планирует сыграть свадьбу спустя 25 лет совместной жизни.

Звёзды,Игорь Верник,
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