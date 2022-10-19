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2 часа назад

Анна Седокова рассказала, что ее не хотели брать в «ВИА Гру»

Слово и Дело

Певица Анна Седокова сильно комплексовала в молодости. Особенно она переживала, когда ее не хотели брать в «ВИА Гру».

Седокова рассказала, что ее не хотели брать в «ВИА Гру»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Будущая звезда впервые пришла на кастинг в 17 лет. Но тогда создатели «ВИА Гры» не разглядели в ней женственности и сексуальности и отправили домой.

«На первом кастинге в "ВИА Гра" со мной поговорили две минуты и развернули назад, отправив на свой троллейбус. "Что ты, девочка, знаешь о женственности", — слышала я вслед. С тех пор я попробовала о ней узнать все», — рассказала исполнительница в разговоре с «Газетой.Ru».

Только спустя несколько лет артистка переосмыслила свою жизнь и поняла, что она красива в любой форме. По ее словам, те части тела, из-за которых она комплексовала, делали ее собой.

Звёзды,Анна Седокова,
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