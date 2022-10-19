Звезду телешоу Comedy Woman на канале ТНТ Екатерину Варнаву заподозрили в беременности после слов Дмитрия Хрусталева о детях.

В своих социальных сетях артистка поделилась видео, где она танцует. Варнава была одета в обтягивающий спортивный костюм. Поклонники звезды обратили внимание на ее заметно округлившийся живот.

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Напомним, что ранее Хрусталев оставил комментарий под совместным фото с Варнавой о том, что он обеспечивать, если она родит ребенка.