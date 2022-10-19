Бывший стилист эстрадной певицы Аллы Пугачевой Павел Лагунов заявил, что челка артистки на самом деле является париком. Подробностями он поделился в интервью MK.RU.

Парикмахер проанализировал совместную фотографию Аллы Пугачевой с Борисом Гребенщиковым и Андреем Макаревичем и пришел к выводу, что исполнительница выглядит моложе своих приятелей. Он отметил, что такого эффекта артистка добивается с помощью правильного ракурса, наряда и небрежной прически.

Говоря о прическе, мужчина признался, что на снимке на самом деле оказалась поддельной:

"Алла Борисовна использовала для выхода накладную челку — это видно по текстуре и оттенку волос. Такие челки весьма бюджетные — они стоят в районе трех тысяч рублей".

Он также отметил, что Пугачева, как и многие другие артисты, часто носит парики. А благодаря такой челке певица прикрывает крупный лоб, который не сочетается с ее стройной фигурой, заключил стилист.