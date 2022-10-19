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1 час назад

Прическа певицы Аллы Пугачевой оказалась дешевым париком

Мария Иглина

Бывший стилист эстрадной певицы Аллы Пугачевой Павел Лагунов заявил, что челка артистки на самом деле является париком. Подробностями он поделился в интервью MK.RU.

Парикмахер проанализировал совместную фотографию Аллы Пугачевой с Борисом Гребенщиковым и Андреем Макаревичем и пришел к выводу, что исполнительница выглядит моложе своих приятелей. Он отметил, что такого эффекта артистка добивается с помощью правильного ракурса, наряда и небрежной прически.

СМИ: раскрыто содержание завещания Пугачевой

Говоря о прическе, мужчина признался, что на снимке на самом деле оказалась поддельной:

"Алла Борисовна использовала для выхода накладную челку — это видно по текстуре и оттенку волос. Такие челки весьма бюджетные — они стоят в районе трех тысяч рублей".

Он также отметил, что Пугачева, как и многие другие артисты, часто носит парики. А благодаря такой челке певица прикрывает крупный лоб, который не сочетается с ее стройной фигурой, заключил стилист.

Ранее Снигирь назвала свой неожиданный недостаток.

Звёзды,Видео,Андрей Макаревич,Алла Пугачева,Борис Гребенщиков,
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