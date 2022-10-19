Бабкина рассказала об отношении к смерти и о вере в Бога

Российская певица Надежда Бабкина рассказала о вере в Бога и о личном отношении к смерти. Сокровенным она поделилась в эфире передачи «Антонимы».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам артистки, божественная сущность есть «в каждом» человеке.

— Я его чувствую и получаю мощные подсказки и испытания. Я понимаю, что гневаться бессмысленно. Пройдет и это тоже, — призналась Бабкина.

Она также добавила, что терпение является важным составляющим при общении с Богом. Говоря о теме смерти, Бабкина подчеркнула, что «не думает про нее и не боится».

— Придет и придет, не придет и не надо, — сказала звезда.

Кроме того, Бабкина поделилась личной историей о том, как болела коронавирусом. По словам певицы, у нее было «85 процентов поражения легких». Через некоторое время она оказалась в коме.

— Я была практически там, но Господь запретил мне туда ходить. У меня отключилось все, весь организм, мозг пошел. Все, меня уже нет, я там. Я одной ногой уже наступила, вторую подняла, чтобы войти туда окончательно, и такой мощный красивый голос: «Не ходи сюда. Рановато», — описала свои воспоминания из комы Бабкина.