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1 час назад

"Боюсь белую горячку поймать": рэпер Моргенштерн собрался в рехаб

Мария Иглина

Российский рэп-исполнитель Моргенштерн (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) признался, что он планирует пройти лечение в реабилитационном центре. Подробностями артист поделился в эфире в YouTube-шоу "Вписка".

"Боюсь белую горячку поймать": Моргенштерн собрался в рехаб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Свои последние полгода жизни исполнитель описал словами "запой, семейная драма и рок-н-ролл". Он также добавил, что на его зависимость оказал влияние развод с Диларой Зинатуллиной.

Монеточка рассказала о психическом расстройстве

Моргенштерн заявил, что планирует пройти лечение в реабилитационном центре, а также подчеркнул, что не хочет бросать употребление алкоголя самостоятельно, так как боится испытать алкогольный делирий (белую горячку):

"Сейчас выйдет альбомчик, я его отмечу хорошенько и, думаю, лечь в рехабчик на недельку-две. Прокапаться, очиститься и выйти из этой *****, потому что боюсь белую горячку поймать".

Ранее Хилькевич призналась в серьезном комплексе.

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