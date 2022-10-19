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45 минут назад

Фигура Самбурской в купальнике восхитила пользователей сети

Мослента

Фигуру в купальнике продемонстрировала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), актриса Настасья Самбурская. Увиденное восхитило пользователей.

Фигура Самбурской в купальнике восхитила пользователей сети
Фото: МослентаМослента

«Такая осень мне очень нравится», — подписала снимок Самбурская. В кадре она в черном бикини любуется закатом.

«А нам нравятся подобные фотки с отдыха», «Очень красиво», «Фигура шик», «Фигура просто кайф», «Красиво прокаченное тело», «Фигура мечты», — отреагировали фолловеры звезды в комментариях.

Звёзды,Настасья Самбурская,
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