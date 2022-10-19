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1 час назад

Белла Хадид сочла Ди Каприо неподходящей парой для сестры

Lenta.ru

Американская супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид поделилась мнением о романе старшей сестры Джиджи с голливудским актером Леонардо Ди Каприо. Ее слова приводит The News International.

Белла Хадид сочла Ди Каприо неподходящей парой для сестры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Белла считает, что Джиджи слишком хороша для Лео, и то, как он "переметнулся" к Джиджи, не думая о состоянии своей предыдущей девушки, вызывает у нее дрожь», — рассказал близкий к семье источник.

Он также отметил, что модель сочла 47-летнего Ди Каприо неподходящей парой для сестры, которая моложе его на 20 лет. Девушка беспокоится, что актер поступит с новой возлюбленной аналогичным образом и в конечном итоге оставит ее в расстроенных чувствах.

Известно, что прошлым летом Ди Каприо внезапно расстался с 23-летней Камилой Морроне после четырех лет совместной жизни.

Предположения о том, что актер начал встречаться с моделью Джиджи Хадид, появились 14 сентября. В тот день в распоряжение Daily Mail попали снимки папарацци, на которых видно, как Ди Каприо и Хадид общаются друг с другом на вечеринке, прошедшей в рамках Недели моды в Нью-Йорке после очередного показа.

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