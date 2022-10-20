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52 минуты назад

Моргенштерн* заявил, что не может вернуться в Россию из-за Собчак

Газета.Ruиещё 1

Рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) в эфире YouTube-шоу «Вписка» обвинил журналистку Ксению Собчак в том, что он вынужденно покинул Россию.

Моргенштерн* заявил, что не может вернуться в Россию из-за Собчак
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Собчак — фигура, которая повлияла на то, что я теперь не могу вернуться в свою страну», — говорит музыкант в программе.

По его словам, причиной отъезда стало интервью, которое вышло на канале телеведущей, поскольку она поднимала во время съемок довольно провокационные темы.

Как утверждает Моргенштерн, во время записи интервью профессиональный журналист подсказывает Собчак по наушникам, что и когда говорить.

«Она очень профессионально [делает] мозги, за что респект, но не хочу, чтобы все лавры доставались ей. Вскрою, что за всем этим стоит большая команда и подсказки по микронаушникам», — говорит рэпер.

Артист признался, что после выхода интервью у него была «дезориентация и депрессивное настроение».

Звёзды,Ксения Собчак,
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