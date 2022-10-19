Папарацци подтвердили роман Билли Айлиш и Джесси Разерфорда

Певица Билли Айлиш публично выразила свои чувства по отношению к фронтмену группы The Neighbourhood Джесси Разерфорду. Это показали снимки уличных фотографов, опубликованные Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На снимках пара обнимается после выхода из ресторана La Mirch в Лос-Анджелесе и выглядит весьма счастливой. В какой-то момент музыканты останавливаются, чтобы поцеловаться, - и этот момент тоже попал в объективы.

На свидание 20-летняя Билли Айлиш оделась в своем фирменном стиле - в просторные шорты ниже колена, носки и высокие кеды, а также джинсовую рубашку оверзайз. Ее партнер, 31-летний Джесси Разерфорд, был в темно-синих брюках и полосатом свитшоте.