Папарацци подтвердили роман Билли Айлиш и Джесси Разерфорда

Певица Билли Айлиш публично выразила свои чувства по отношению к фронтмену группы The Neighbourhood Джесси Разерфорду. Это показали снимки уличных фотографов, опубликованные Daily Mail.
На снимках пара обнимается после выхода из ресторана La Mirch в Лос-Анджелесе и выглядит весьма счастливой. В какой-то момент музыканты останавливаются, чтобы поцеловаться, - и этот момент тоже попал в объективы.
На свидание 20-летняя Билли Айлиш оделась в своем фирменном стиле - в просторные шорты ниже колена, носки и высокие кеды, а также джинсовую рубашку оверзайз. Ее партнер, 31-летний Джесси Разерфорд, был в темно-синих брюках и полосатом свитшоте.
Слухи о романе Билли Айлиш и Джесси Рутерфордом начали расползаться несколькими днями ранее - после того, как пару заметили на мероприятии Halloween Horror Nights, приуроченного к Хэллоуину. В сети появилось видео, как музыканты выходят из "дома с привидениями", держась за руки.