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39 минут назад

Фото папарацци подтвердили роман Билли Айлиш и Джесси Разерфорда

Газета.Ru

Певица Билли Айлиш публично выразила свои чувства по отношению к фронтмену группы The Neighbourhood Джесси Разерфорду. Это показали снимки уличных фотографов, опубликованные Daily Mail.

Папарацци подтвердили роман Билли Айлиш и Джесси Разерфорда
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На снимках пара обнимается после выхода из ресторана La Mirch в Лос-Анджелесе и выглядит весьма счастливой. В какой-то момент музыканты останавливаются, чтобы поцеловаться, - и этот момент тоже попал в объективы.

На свидание 20-летняя Билли Айлиш оделась в своем фирменном стиле - в просторные шорты ниже колена, носки и высокие кеды, а также джинсовую рубашку оверзайз. Ее партнер, 31-летний Джесси Разерфорд, был в темно-синих брюках и полосатом свитшоте.

Слухи о романе Билли Айлиш и Джесси Рутерфордом начали расползаться несколькими днями ранее - после того, как пару заметили на мероприятии Halloween Horror Nights, приуроченного к Хэллоуину. В сети появилось видео, как музыканты выходят из "дома с привидениями", держась за руки.

Звёзды,Билли Айлиш,
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