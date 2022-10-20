Бритни Спирс анонсировала выход своего фильма, опубликовав откровенное фото

Фото: runews24.ru runews24.ru

Певица Бритни Спирс продолжает удивлять своих поклонников откровенными фотографиями в соцсетях. На этот раз поп-звезда снялась обнаженной, лежа на кровати. Одной рукой Бритни прикрывает грудь, а другой поддерживает голову.

Под снимком Спирс сообщила поклонникам, что скоро выйдет ее новый фильм.

Однако многие фанаты признались, что устали видеть певицу голой. Другие считают, что Бритни нужна помощь. Третьи переживают за ее сыновей.

«Надоело видеть ее голой здесь», - отметил один из фолловеров.

«Ей нужна помощь», - подчеркнул другой.