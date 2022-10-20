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1 час назад

Критик Соседов: Виктор Цой ничего не привнес в музыку

Вечерняя Москва

Лидер рок-группы «Кино» Виктор Цой исполнял простые и понятные слушателям композиции. Музыкальный критик Сергей Соседов в связи с этим выразил уверенность, что в творчестве покойного исполнителя не было ничего особенного.

Критик Соседов: Цой ничего не привнес в музыку
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Несмотря на то, что артист стал кумиром миллионов советских граждан, а его песни до сих пор слушают многие жители постсоветского пространства, специалист уверен, что группа «Кино» взяла мелодии у групп Depeche Mode. Оригинального у музыканта и его коллектива не было ничего, считает Соседов.

— «Мы ждем перемен» — не он сказал! Это сказал Горбачев. И на всех газетах были аншлаги — «Мы ждем перемен». Витя Цой стал «поющей газетой». Он ничего вообще не привнес в музыку, — подчеркнул критик.

Собеседник Пятого канала напомнил, что Цой не имел классического музыкального образования и как артист «вышел из народа». Песни его рок-коллектива Соседов называет полными ошибок и примитивными. Специалист уверен, что успех и слава достались лидеру «Кино», поскольку поклонники «клюнули» на его образ.

В начале октября Соседов в интервью «Вечерней Москве» назвал певицу Аллу Пугачеву давно забытой артисткой.

Звёзды,Сергей Соседов,Алла Пугачева,Виктор Цой,Depeche Mode,
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