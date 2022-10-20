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1 час назад

Телеведущий Говард Стерн сравнил Канье Уэста с Гитлером

Газета.Ru

Телеведущий Говард Стерн раскритиковал рэпера Канье Уэста и его антисемитские высказывания в своем радиошоу SiriusXM.

Телеведущий Говард Стерн сравнил Канье Уэста с Гитлером
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я мало что знаю о Канье Уэсте. Я действительно устал от людей, оправдывающих его поведение, говоря, что он просто психически болен», — высказался телеведущий.

Также он посоветовал назначить музыканту опекуна, как Бритни Спирс.

По словам Стерна, раньше Уэст не позволял себе громких высказываний, которые осуждались в обществе.

«Канье был веселым сумасшедшим. Теперь он похож на Гитлера», — считает шоумен.

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