Телеведущий Говард Стерн сравнил Канье Уэста с Гитлером

Телеведущий Говард Стерн раскритиковал рэпера Канье Уэста и его антисемитские высказывания в своем радиошоу SiriusXM.
«Я мало что знаю о Канье Уэсте. Я действительно устал от людей, оправдывающих его поведение, говоря, что он просто психически болен», — высказался телеведущий.
Также он посоветовал назначить музыканту опекуна, как Бритни Спирс.
По словам Стерна, раньше Уэст не позволял себе громких высказываний, которые осуждались в обществе.
«Канье был веселым сумасшедшим. Теперь он похож на Гитлера», — считает шоумен.