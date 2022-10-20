Лана Дель Рей рассказала о краже ноутбука с новыми песнями

37-летняя американская певица Лана Дель Рей (настоящее имя — Элизабет Вулридж Грант) рассказала, что ее ноутбук с новыми песнями и книгой украли из автомобиля. Об этом сообщает E News.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Исполнительница поведала, что два месяца назад оставила девайс, в котором были ее новые музыкальные композиции, а также написанное ею произведение объемом в 200 страниц, в своем автомобиле. Позже артистка обнаружила, что злоумышленник разбил в машине окна и похитил ноутбук.

Лана Дель Рей добавила, что помимо песен и книги в девайсе хранилось большое количество видеоматериалов с певицей и ее семьей, снятых за последние два года.

«Мне пришлось дистанционно стереть данные с компьютера. Но, несмотря на это, люди по-прежнему могут получить удаленный доступ к моему телефону и слить мои песни и личные фотографии», — поделилась звезда, добавив, что все равно уверена в записи своего нового музыкального альбома.

В сентябре стало известно, что в университете Нью-Йорка начнут изучать влияние творчества Ланы Дель Рей.