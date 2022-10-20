«Ты — умная, я — красивая»

Зависть — не самое лучшее чувство. И поэтому далеко не каждая знаменитость готова признаться в том, что его испытывает. Накануне это решилась сделать невестка нового короля Великобритании Карла III. В свежем интервью глянцевому изданию Variety Меган Маркл призналась, что ей довелось испытать зависть до того, как удалось познакомиться поближе с другой селебрити — Пэрис Хилтон. На этой неделе как раз вышел свежий выпуск подкаста герцогини Сассекской, посетить который она приглашает женщин, способных, по её мнению, изменить мир.
«До знакомства с Хилтон я осуждала её, потому что она выросла красивой и богатой. Я не была такой: я выросла умной. Мне очень стыдно признаваться в этом, но мое мнение о ней было основано исключительно на стереотипах и картинках из журналов, что я видела. Из-за того, что я выросла умной, я могу сказать, что многое из того, что я думала о Пэрис, в конечном итоге было одной из двух вещей — завистью или осуждением, двумя самыми опасными чувствами», — призналась Меган. Изменить своё мнение ей помог откровенный разговор о психологических травмах и не самой простой судьбе Хилтон.
Во время интервью для изданию Variety Меган также вспомнила, что рассказ гостьи её подкаста о сексуальных домогательствах, с которыми Пэрис, по её словам, столкнулась в школе Прово-Каньон в штате Юта, когда была подростком.
«Я плакала, пока они удерживали меня. От меня просто потребовали, чтобы я заткнулась и прекратила бороться. Важно рассказывать об этих болезненных моментах, чтобы я могла исцелиться и помочь положить конец этому насилию», — призналась в интервью Маркл знаменитая П