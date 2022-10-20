«Ты — умная, я — красивая»

«До знакомства с Хилтон я осуждала её, потому что она выросла красивой и богатой. Я не была такой: я выросла умной. Мне очень стыдно признаваться в этом, но мое мнение о ней было основано исключительно на стереотипах и картинках из журналов, что я видела. Из-за того, что я выросла умной, я могу сказать, что многое из того, что я думала о Пэрис, в конечном итоге было одной из двух вещей — завистью или осуждением, двумя самыми опасными чувствами», — призналась Меган. Изменить своё мнение ей помог откровенный разговор о психологических травмах и не самой простой судьбе Хилтон.