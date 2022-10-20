Анфиса Чехова рассказала о борьбе с паническими атаками

44-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова в социальных сетях рассказала о личном опыте борьбы с паническими атаками. По словам женщины, с приступами тяжёлой тревоги она сталкивается с 28 лет.

"16 лет я страдала периодическими приступами ПА. Я перепробовала все методы борьбы с ними, общалась со многими специалистами…" — Анфиса Чехова, российская телеведущая.

По словам женщины, однажды паническая атака застигла её врасплох в метро. С тех пор Чехова туда не спускается. Телеведущая призналась, что однажды почувствовала себя плохо в постели и решила, что у неё сердечный приступ.