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59 минут назад

44-летняя Анфиса Чехова рассказала о личном опыте борьбы с паническими атаками

Моя Москва.онлайн

44-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова в социальных сетях рассказала о личном опыте борьбы с паническими атаками. По словам женщины, с приступами тяжёлой тревоги она сталкивается с 28 лет.

Анфиса Чехова рассказала о борьбе с паническими атаками
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"16 лет я страдала периодическими приступами ПА. Я перепробовала все методы борьбы с ними, общалась со многими специалистами…" — Анфиса Чехова, российская телеведущая.

По словам женщины, однажды паническая атака застигла её врасплох в метро. С тех пор Чехова туда не спускается. Телеведущая призналась, что однажды почувствовала себя плохо в постели и решила, что у неё сердечный приступ.

Известно, что последние пять лет Анфиса Чехова не сталкивается с паническими атаками. Побороть приступы ей помогли специалисты.

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