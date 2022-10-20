Бузова скопировала образ Кардашьян на фестивале Жара Cool Fest

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова повторила образ американской звезды реалити-шоу и бывшей жены рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Ольга Бузова появилась на фестивале Жара Cool Fest, который прошел 19 октября в Crocus City Hall в Москве, в обтягивающем платье в пол с рукавами-перчатками лазурного цвета. В дополнение к нему она надела солнцезащитные очки, серьги, несколько колец и браслетов, а также остроносые туфли-лодочки.

Стоило Бузовой опубликовать фотографии с мероприятия в соцсетях, как подписчики принялись сравнивать ее с Кардашьян, которая появилась в похожем образе от Balenciaga на вечеринке Vanity Fair в марте этого года. Одни отметили, что это платье идет Ольге больше, чем Ким, в то время как другие обвинили россиянку в плагиате.

«Кардашьян нервно курит в сторонке», «Ким Кардашьян: «Только не списывай точь-в-точь», «Сворованный образ Ким Кардашьян», «Как всегда ничего своего, слизали с Ким, образ не твой», «Копирует Ким Кардашьян», «Кардашьян на минималках», — писали интернет-пользователи.