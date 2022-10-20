Ким Кардашьян уличили в фотошопе на видео без макияжа

«Вероятно, визажистам понадобилось пять часов только для того, чтобы создать образ "без макияжа"», «Без макияжа? Это такой, которому нужно пять визажистов и 12 фотошопщиков?», «Якобы без макияжа. Тем не менее ее лицо полностью заполнено фильтрами», «Слова "Ким" и "натуральный" никогда не должны использоваться в одном предложении», «Одна пластика. Здесь нет ничего природного», — высказывались они в комментариях под материалом.