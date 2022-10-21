Бритни Спирс ищет суррогатную мать спустя пять месяцев после выкидыша

"С глубочайшей печалью мы должны объявить, что потеряли нашего ребенка на ранних сроках. Это тяжелейшее время для любого родителя. Возможно, нам следовало подождать с объявлением о беременности, но мы были слишком взволнованы. Наша любовь друг к другу — это наша сила. Мы будем продолжать пытаться сделать нашу прекрасную семью еще больше. Благодарны вам всем за поддержку. Мы убедительно просим о конфиденциальности в этот трудный момент", — написала исполнительница в соцсетях.