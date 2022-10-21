Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Бритни Спирс ищет суррогатную мать спустя пять месяцев после выкидыша

Газета.Ruиещё 3

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс и ее супруг, фитнес-тренер Сэм Асгари, находятся в поисках суррогатной матери для их будущего ребенка. Об этом сообщает Radar Online со ссылкой на источник.

Бритни Спирс ищет суррогатную мать спустя пять месяцев после выкидыша
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным Radar Online, Бритни Спирс и Сэм Асгари планируют воспользоваться услугами суррогатного материнства, чтобы стать родителями. Инсайдер сообщил журналистам о том, что певица прошла комплексное медицинское обследование. Однако, изучив его результаты, врачи посоветовали ей воздержаться от беременности и прибегнуть к методу ВРТ (вспомогательных репродуктивных технологий — прим. "Газеты.Ru").

В апреле Бритни Спирс и Сэм Асгари объявили, что ждут ребенка, однако спустя месяц сообщили о выкидыше.

"С глубочайшей печалью мы должны объявить, что потеряли нашего ребенка на ранних сроках. Это тяжелейшее время для любого родителя. Возможно, нам следовало подождать с объявлением о беременности, но мы были слишком взволнованы. Наша любовь друг к другу — это наша сила. Мы будем продолжать пытаться сделать нашу прекрасную семью еще больше. Благодарны вам всем за поддержку. Мы убедительно просим о конфиденциальности в этот трудный момент", — написала исполнительница в соцсетях.

У Бритни Спирс уже есть двое сыновей от бывшего супруга Кевина Федерлайна: 17-летний Шон Престон и 16-летний Джейден Джеймс.

Ранее Бритни Спирс рассказала, как получила пощечину от матери.

Звёзды,Шон Престон,Бритни Спирс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители