Бритни Спирс ищет суррогатную мать спустя пять месяцев после выкидыша

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс и ее супруг, фитнес-тренер Сэм Асгари, находятся в поисках суррогатной матери для их будущего ребенка. Об этом сообщает Radar Online со ссылкой на источник.
По данным Radar Online, Бритни Спирс и Сэм Асгари планируют воспользоваться услугами суррогатного материнства, чтобы стать родителями. Инсайдер сообщил журналистам о том, что певица прошла комплексное медицинское обследование. Однако, изучив его результаты, врачи посоветовали ей воздержаться от беременности и прибегнуть к методу ВРТ (вспомогательных репродуктивных технологий — прим. "Газеты.Ru").
В апреле Бритни Спирс и Сэм Асгари объявили, что ждут ребенка, однако спустя месяц сообщили о выкидыше.
"С глубочайшей печалью мы должны объявить, что потеряли нашего ребенка на ранних сроках. Это тяжелейшее время для любого родителя. Возможно, нам следовало подождать с объявлением о беременности, но мы были слишком взволнованы. Наша любовь друг к другу — это наша сила. Мы будем продолжать пытаться сделать нашу прекрасную семью еще больше. Благодарны вам всем за поддержку. Мы убедительно просим о конфиденциальности в этот трудный момент", — написала исполнительница в соцсетях.
У Бритни Спирс уже есть двое сыновей от бывшего супруга Кевина Федерлайна: 17-летний Шон Престон и 16-летний Джейден Джеймс.
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