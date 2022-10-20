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1 час назад

53-летняя Рене Зеллвегер готовится к свадьбе с бойфрендом, который на 10 лет младше нее

Газета.Ru

Американская актриса Рене Зеллвегер, известная ролью в фильме «Дневник Бриджит Джонс», готовится к свадьбе со своим бойфрендом, телеведущим Энтони Анстедом. Об этом сообщает Us Weekly со ссылкой на источник.

Звезда "Дневника Бриджит Джонс" выходит замуж
Фото: Газета.RuГазета.Ru

53-летняя Рене Зеллвегер и ее бойфренд, 43-летний Энтони Анстед, планируют обручиться.

«[Они] так счастливы и очень взволнованы тем, что вместе планируют свое долгосрочное будущее», — цитирует Us Weekly слова инсайдера.

Хотя актриса и телеведущий не торопятся съезжаться, дело идет к браку.

«[Они] намеренно преуменьшают значение разговора о свадьбе, хотя это то, к чему они оба уже давно склоняются <...>. Друзья думают, что помолвка может состояться очень скоро», — добавляет источник.

Впервые об отношениях Зеллвегер и Анстеда стало известно в июне 2021 года. Тогда же Анстед официально развелся со своей супругой Кристиной Холл — они были женаты менее двух лет и воспитывали общего сына Хадсона, а о разрыве объявили еще в сентябре 2020-го. В настоящее время Анстед и Холл решают через суд, с кем останется их 3-летний ребенок.

У телеведущего также есть двое детей от первой супруги Луизы: 19-летняя Амели и 16-летний Арчи.

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