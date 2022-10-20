Звезда "Дневника Бриджит Джонс" выходит замуж

«[Они] намеренно преуменьшают значение разговора о свадьбе, хотя это то, к чему они оба уже давно склоняются <...>. Друзья думают, что помолвка может состояться очень скоро», — добавляет источник.

Впервые об отношениях Зеллвегер и Анстеда стало известно в июне 2021 года. Тогда же Анстед официально развелся со своей супругой Кристиной Холл — они были женаты менее двух лет и воспитывали общего сына Хадсона, а о разрыве объявили еще в сентябре 2020-го. В настоящее время Анстед и Холл решают через суд, с кем останется их 3-летний ребенок.