Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+4° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
1 час назад

У Ланы Дель Рей взломали автомобиль и украли новый альбом

Super.ruиещё 1

Приготовьтесь прочесть поучительную историю о Лане Дель Рей: она научит вас всегда делать черновики и двойные экземпляры особо ценных вещей.

У Ланы Дель Рей взломали автомобиль и украли новый альбом
Фото: Super.ruSuper.ru

На днях американская певица, как обычно, ехала куда-то по Лос-Анджелесу и оставила машину на стоянке. Но не прислушалась к главному полицейскому совету: не хранить на видном месте в автомобиле хоть что-то и обязательно брать все ценные вещи из бардачка с собой.

И поплатилась: машину певицы взломали. В числе пропавших вещей оказались банковские карты, сумка, документы и ноутбук. С последним вышло особенно обидно: на личном гаджете Лана хранила свой новый альбом.

Понимаем, у нас тоже все на устройствах! Только в отличие от Ланы знаем: нужно делать копии на дополнительные носители. Певице же ума на это не хватило, и теперь она плачется в соцсетях, что вся работа коту под хвост. Песни спасти невозможно, а часы в студии потрачены зря –– придется записывать еще раз.

Кроме того, Дель Рей говорит, что из машины украли 200-страничную рукопись ее будущей книги. Уж ее-то зачем нужно было возить с собой, непонятно. Рисовать вензеля на полях в пробке?

Жаль Лану и ее труды. Но что-то нам подсказывает: продюсеры и другие члены команды певицы куда дальновиднее и хитрее ее (и копий альбома и книги у них хоть отбавляй), а Дель Рей просто решила устроить необычное промо будущего релиза.

Звёзды,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители