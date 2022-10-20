У Ланы Дель Рей взломали автомобиль и украли новый альбом

Приготовьтесь прочесть поучительную историю о Лане Дель Рей: она научит вас всегда делать черновики и двойные экземпляры особо ценных вещей.

Фото: Super.ru Super.ru

На днях американская певица, как обычно, ехала куда-то по Лос-Анджелесу и оставила машину на стоянке. Но не прислушалась к главному полицейскому совету: не хранить на видном месте в автомобиле хоть что-то и обязательно брать все ценные вещи из бардачка с собой.

И поплатилась: машину певицы взломали. В числе пропавших вещей оказались банковские карты, сумка, документы и ноутбук. С последним вышло особенно обидно: на личном гаджете Лана хранила свой новый альбом.

Понимаем, у нас тоже все на устройствах! Только в отличие от Ланы знаем: нужно делать копии на дополнительные носители. Певице же ума на это не хватило, и теперь она плачется в соцсетях, что вся работа коту под хвост. Песни спасти невозможно, а часы в студии потрачены зря –– придется записывать еще раз.

Кроме того, Дель Рей говорит, что из машины украли 200-страничную рукопись ее будущей книги. Уж ее-то зачем нужно было возить с собой, непонятно. Рисовать вензеля на полях в пробке?