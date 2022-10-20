Билли Айлиш подтвердила новый роман

Была не была, подумала Билли Айлиш и одним махом рассекретила свой роман с музыкантом Джесси Резерфордом. Ведь все и так уже все поняли и смысла делать вид, что ничего не происходит, нет. Вчера пару заметили на улицах Нью-Йорка целующихся и обнимающихся. До этого они поужинали в индийском ресторане, в котором так же не скрывали чувств.

Фото: Super.ru Super.ru

Слухи об отношениях 20-летней певицы и 31-летнего участница группы The Neighborhood ходили давно, но убедительных доказательств у таблоидов, вероятно, не было. Однако на Ночах ужасов хэллоуина Universal Studios Билли и Джесси появились, держась за руки, что было верным признаком сами знаете чего.