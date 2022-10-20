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1 час назад

Билли Айлиш подтвердила новый роман и больше не скрывает чувств на публике

Была не была, подумала Билли Айлиш и одним махом рассекретила свой роман с музыкантом Джесси Резерфордом. Ведь все и так уже все поняли и смысла делать вид, что ничего не происходит, нет. Вчера пару заметили на улицах Нью-Йорка целующихся и обнимающихся. До этого они поужинали в индийском ресторане, в котором так же не скрывали чувств.

Билли Айлиш подтвердила новый роман
Фото: Super.ruSuper.ru

Слухи об отношениях 20-летней певицы и 31-летнего участница группы The Neighborhood ходили давно, но убедительных доказательств у таблоидов, вероятно, не было. Однако на Ночах ужасов хэллоуина Universal Studios Билли и Джесси появились, держась за руки, что было верным признаком сами знаете чего.

На свежих фото оба выглядят очень счастливыми, а Билли и вовсе, кажется, не седьмом небе. Гармоничная пара, можно только порадоваться! Чего желаем и фанатам певицы, которых почему-то тревожит, что бойфренд старшее ее на 11 лет. Вроде далеко не самая криминальная разница в возрасте, да и старую добрую поговорку «Любви все возрасты покорны» пока еще, как ни странно, никто не отменял. Или мы что-то пропустили?

Звёзды,Билли Айлиш,
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