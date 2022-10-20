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1 час назад

Деми Мур похвасталась стройными ногами накануне 60-летия

Газета.Ru

Американская актриса Деми Мур похвасталась стройными ногами накануне 60-летия. Соответствующим снимком она поделилась с поклонниками в социальных сетях.

Деми Мур похвасталась стройными ногами накануне 60-летия
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Деми Мур, которой в ноябре исполнится 60 лет, опубликовала в личном блоге откровенную фотографию. На снимке актриса предстала в одной куртке, обнажив ноги.

«Так сексуально!» — написала в комментариях ее дочь Скаут.

Поклонники Деми Мур также отметили, что актриса выглядит превосходно для своих лет. «Красивые ноги», «Все еще хороша», «Нестареющая красота», «С каждым днем выглядишь все моложе и моложе», «Совсем не стареешь», — писали интернет-пользователи.

У Деми Мур есть трое дочерей от Брюса Уиллиса, с которым она прожила в браке около 13 лет, с 1987 по 2000 год: 34-летняя Румер, 31-летняя Скаут и 28-летняя Таллула.

В настоящее время Деми Мур состоит в отношениях с шеф-поваром и ресторатором Дэниелом Хаммом, который на 13 лет моложе нее.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что 53-летняя Рене Зеллвегер готовится к свадьбе.

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