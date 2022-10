Знаменитости, которые враждовали, а потом стали подругами

Виктория Короткова и Дарья Клюкина

Кэти Перри и Тейлор Свифт

Анастасия Решетова и Алена Шишкова

Дженнифер Энистон и Джулия Робертс

Рита Дакота и Агата Муцениеце

Мадонна и Леди Гага

В 2019-м Мадонна и Леди Гага примирились схожим способом, что и Селена и Хейли (вот у кого молодежь своровала идею!). Дамы появились вместе на вечеринке в честь премии «Оскар» и сфотографировались в обнимку. А до этого они целых 8 лет враждовали! Еще в 2011 году звезды начали постоянно упрекать друг друга в плагиате. В частности, Мадонна заявляла, что песня Гаги Born This Way слишком похожа на ее трек Express Yourself. Потом была еще одна песня и еще одна... Гага тем временем не молчала и гордо повторяла в своих интервью, что будет покруче соперницы. «В отличие от нее я сама пишу свою музыку и играю на многих музыкальных инструментах. Я часами зависаю в студии. Я и продюсер, и писатель. Никто не может такое повторить», — говорила Гага в одном из интервью.