Знаменитости, которые враждовали, а потом стали подругами

Пару дней назад светское общество Голливуда содрогнулось: семь лет вражды, обиды, публичных подколов и соперничества — все это Хейли Бибер и Селена Гомез оставили позади. Звезды отлично провели время вместе на гала-ужине Музея американской киноакадемии в Лос-Анджелесе. В закулисье шепчутся, что это не более чем проработанный их командами пиар-ход, который был призван остановить потоки хейта в сторону Хейли и положительно сказаться на репутации обеих. Что бы там то ни было, девушки явно навели шороху. Вспомним, кто еще из враждующих звезд в итоге зарыл топор войны.

Фото: Super.ru Super.ru

Виктория Короткова и Дарья Клюкина

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У этих дам для ссор и разногласий была схожая причина — не поделили парня. Короткова и Клюкина участвовали вместе в шоу «Холостяк», где боролись за сердце Егора Крида, и вдвоем вышли в финал. Тогда Вика считала, что на проекте Даша единственная, кто может составить ей конкуренцию (и не прогадала: Клюкина одержала победу в шоу). Девушки были главными фаворитами холостяка, из-за чего в каждом выпуске буквально сталкивались лбами. Ох уж эта ревность! Как только шоу завершилось, испарился и повод для соперничества — девушки стали подругами. Своим воссоединением они очень удивили поклонников, которые уже было разделились на два лагеря.

Даша называет Вику близким человеком. Она публично поддержала ее после смертельного ДТП на Кутузовском проспекте. «На днях в жизни близкого мне человека случилась трагедия — ужасное ДТП. В этой аварии погиб человек, и его не вернуть. Я бесконечно соболезную родственникам погибшего. На месте Вики мог быть любой из потока в 10 рядов на Кутузовском проспекте в тот момент. Но оказалась она. Ей очень повезло, что на встречной полосе, куда ее вынесло, в нее никто не врезался. Отделалась гематомами и сотрясением мозга», — написала Клюкина в личном блоге.

Кэти Перри и Тейлор Свифт

А вот здесь была вражда посерьезней. Она берет свое начало в году так 2011-м. Причина: певицы не поделили танцоров. В интервью журналу Rolling Stone Тейлор сказала, что посвятила свою песню Bad Blood одной знаменитости, и описала ее так: «Долгое время я не могла понять, друзья мы или нет. Затем она сделала кое-что ужасное, и в тот момент я поняла, что мы самые настоящие враги. И дело было даже не в парне! Она чуть не сорвала мой тур!»

СМИ быстро выяснили, что речь шла о Кэти, которая в разгар тура Свифт переманила к себе трех ее танцоров. После этого певицы долгое время не могли поделить мальчиков. Те, в свою очередь, откровенно рассказали, что согласились уйти танцевать к Пэрри, потому что работать с ней было веселее. Потом между двумя исполнительницами началась холодная война. Да они даже песни друг другу посвящали! Первый шаг к примирению сделала Перри: Свифт рассказала, что бывшая соперница прислала ей оливковую ветвь, и в ответ она пригласила Кэти сняться в клипе. Вот так вот девушки и раскурили трубку мира. Но окончательно их поклонники выдохнули, когда Кэти Перри пригласила Тейлор Свифт на свою свадьбу с Орландо Блумом.

Анастасия Решетова и Алена Шишкова

В отношениях этих дам разобраться сложно (но не настолько, как в личной жизни Тимати). Известно, что из отношений с Шишковой рэпер плавно перетек в отношения с Решетовой, с которой тоже потом разошелся. Тогда в Сети поползли слухи, что именно Настя и стала яблоком раздора. Но Алена не торопилась бросаться с обвинениями на соперницу. Более того, девушки начали играть в подруг: в 2019 году они вместе снялись в рекламе и даже выходили своим любовным трио в свет, чем знатно удивили поклонников. В 2020-м неожиданно для всех модель пролила свет на ситуацию: в своем блоге Алена заявила, что Анастасия «летала с Тимати», когда она еще была беременна дочкой Алисой.

Решетова молчать не стала и выкатила ответ в Инстаграме (запрещен в РФ): «Когда я познакомилась с Тимуром, Алисе было уже четыре месяца. Мы впервые встретились летом 2014 года. В отношениях он на тот момент не состоял. Не знаю, зачем Алена Ш. написала это. Мы с Тимуром ей говорили, как было, и не раз. Как же искусно этот 2020-й обнажает всю сущность людей». Сейчас дамы открыто не воюют. И на том спасибо!

Дженнифер Энистон и Джулия Робертс

Дженнифер и Джулия считали себя заклятыми врагами около 15 лет. Вот так срок! Дело было так: у Робертс был роман с актером Мэтью Перри, Энистон же оставалась с ним близкими друзьями (и коллегами по сериалу «Друзья», конечно). В итоге Робертс внезапно разорвала союз с бойфрендом, чем сильно его травмировала. Он, как взрослый мужчина, отправился плакаться в жилетку подруги Дженнифер. А та настолько расчувствовалась, что возненавидела обидчицу товарища. Несколько лет назад голливудские красавицы решили, что пора заканчивать конфликтовать, и перестали избегать друг друга. Вскоре стало известно, что вместе они должны принять участие в съемках фильма «Дрянные мамочки».

Рита Дакота и Агата Муцениеце

Сразу скажем: никто ни у кого мужа не уводил! Девушки в одно время открыто конфликтовали из-за, внимание… имени дочери. Дело в том, что дочку Агаты Муциениеце зовут Мия — ровно так же свою наследницу назвала и Дакота. Актриса стала возмущаться, что Агата, дескать, хрюшка-повторюшка. Однако после того как Рита Дакота рассталась с Владом Соколовским, Агата внезапно решила поддержать «воровку». Певица такой жест оценила и пригласила подружку сняться в ее клипе «Цунами». А совсем недавно Агата вовсю подпевала песням Риты на ее сольном концерте.

Мадонна и Леди Гага