Звездные мужчины, простившие жене измену

Неверность супруги не стала для этих знаменитостей причиной расставания.

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Звездные мужчины часто считаются непостоянными и ветреными: они меняют избранниц, а в прессе то и дело появляются новые истории о неверности знаменитых артистов. Но иногда популярные актеры и певцы оказываются настолько влюбленными в своих жен, что готовы простить им даже измену.

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Игорь Петренко

Роман Игоря и Екатерины Климовой обсуждали и публика, и СМИ. Ради актера звезда развелась с первым мужем, они казались идеальной парой: красивые, успешные и влюбленные. Но в 2013 году в прессе появились слухи о неверности Екатерины. Звезду застали в объятиях выпускника «Фабрики звезд» Романа Архипова. Вопреки ожиданиям, супруги смогли пережить эту ситуацию. Игорь простил Екатерину, но уже через год пара распалась.

Роман Костомаров

Фигурист и его избранница Оксана Домнина начали встречаться в 2008 году, вскоре у них родилась дочь Анастасия. Но спортсмен не спешил делать возлюбленной предложение руки и сердца, а в 2013 году стало известно о расставании фигуристов. Инициатором выступила Оксана, решившая построить отношения с партнером по проекту «Ледниковый период» Владимиром Яглычем. Был ли этот роман пиаром, неизвестно, но вскоре Домнина вернулась к Роману. А спортсмен на этот раз не стал тянуть, а повел возлюбленную в загс.

Алексей Бардуков

В паре Алексея и Анны Старшенбаум разлучником тоже выступил Владимир Яглыч: актриса увлеклась партнером по съемкам, забыв о муже, от которого недавно родила сына Ивана. В интервью Анна признавалась, что их с Яглычем связывает не только дружба. Но роман не продлился долго: артистка вернулась к мужу. Почти год Бардуков и Старшенбаум пытались заново выстроить разрушенные отношения, но Алексей смириться не смог и подал на развод.

Колин Ферт

Идеальный джентльмен, покоривший женщин по всему миру, признавался в интервью, что считает жену главным достижением в жизни. Колин не уставал признаваться в любви Ливии, заявляя, что она сильнее и мудрее его. Почти 20 лет пара считалась образцовой, но в 2014 году стало известно, что Ливия на протяжении года изменяла мужу с итальянским журналистом. Когда роман на стороне закончился, отвергнутый мужчина стал преследовать жену Ферта. Супругам пришлось обратиться в полицию. При этом Колин поддерживал Ливию и уверял, что каждый может оступиться. Пара преодолела кризис и снова демонстрировала идиллию. Но спустя три года Колин и Ливия неожиданно объявили о разводе.

Владимир Кузьмин