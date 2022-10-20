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56 минут назад

«Наблюдают как ты ешь, сидишь, идешь»: Алсу призналась, что боялась фанатов

Мария Кимакович

В интервью изданию «7 дней» певица рассказала о том, что от повышенного внимания поклонников в начале карьеры ей было не по себе.

«Наблюдают как ты ешь, сидишь, идешь»: Алсу боялась фанатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Алсу призналась, что всегда была довольно скромной и тихой, не пыталась быть в центре внимания, а в школе ее считали серой мышкой. Но выбрав карьеру певицы, ей пришлось учиться держать себя на публике и привыкать к повышенному интересу к своей персоне.

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Выступать Алсу начала, когда ей было всего 15 лет, а в 17 лет обрела невероятную популярность, заняв второе место на «Евровидении».

От повышенного внимания к себе Алсу очень страдала. Певица призналась, что ее порой пугало поведение поклонников, мгновенно окружавших звезду везде, где бы она ни появлялась.

«Очень сложно расслабиться, когда за тобой вот так наблюдают — как ты ешь, как сидишь, как идешь», — призналась певица.

Ранее Хилькевич призналась в серьезном комплексе.

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