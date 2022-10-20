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36 минут назад

Шарлиз Терон появилась на публике в юбке с разрезом до бедра и колготках в сетку

Газета.Ru

Актриса Шарлиз Терон вышла в свет в юбке с разрезом до бедра и колготках в сетку. Соответствующие снимки появились в фотобанке Global Look Press.

Шарлиз Терон вышла в свет в юбке с разрезом до бедра
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувший вторник, 18 октября, в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялась премьера фильма «Школа добра и зла» режиссера Пола Фейга. Мероприятие посетила Шарлиз Терон, сыгравшая одну из главных ролей в картине. Актриса появилась на публике в total black образе от Gucci — полупрозрачной рубашке, длинной юбке с разрезом до бедра, колготках в сетку и кружевных сапогах на шнуровке.

Накануне Шарлиз Терон посетила 29-ю ежегодную церемонию Elle Women in Hollywood. Актриса «выгуляла» красное платье-водолазку и узкие брюки в тон от Ralph Lauren.

Ранее Шарлиз Терон рассказала, как режиссер заставлял ее носить сексуальные наряды.

Звёзды,Шарлиз Терон,
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