Актриса Шарлиз Терон вышла в свет в юбке с разрезом до бедра и колготках в сетку. Соответствующие снимки появились в фотобанке Global Look Press.
В минувший вторник, 18 октября, в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялась премьера фильма «Школа добра и зла» режиссера Пола Фейга. Мероприятие посетила Шарлиз Терон, сыгравшая одну из главных ролей в картине. Актриса появилась на публике в total black образе от Gucci — полупрозрачной рубашке, длинной юбке с разрезом до бедра, колготках в сетку и кружевных сапогах на шнуровке.
Накануне Шарлиз Терон посетила 29-ю ежегодную церемонию Elle Women in Hollywood. Актриса «выгуляла» красное платье-водолазку и узкие брюки в тон от Ralph Lauren.
Ранее Шарлиз Терон рассказала, как режиссер заставлял ее носить сексуальные наряды.