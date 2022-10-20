Актриса Шарлиз Терон вышла в свет в юбке с разрезом до бедра и колготках в сетку. Соответствующие снимки появились в фотобанке Global Look Press.

В минувший вторник, 18 октября, в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялась премьера фильма «Школа добра и зла» режиссера Пола Фейга. Мероприятие посетила Шарлиз Терон, сыгравшая одну из главных ролей в картине. Актриса появилась на публике в total black образе от Gucci — полупрозрачной рубашке, длинной юбке с разрезом до бедра, колготках в сетку и кружевных сапогах на шнуровке.