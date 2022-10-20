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56 минут назад

Актриса Анна Фэрис обвинила покойного режиссера "Охотников за привидениями" в харассменте

Газета.Ru

Звезда франшизы «Очень страшное кино» рассказала о домогательствах со стороны режиссера «Охотников за привидениями» Айвана Райтмана, сообщает IndieWire.

Звезда "Охотников за привидениями" обвинила режиссера в харассменте
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Актриса, снимавшаяся в комедии Райтмана «Моя супербывшая», рассказала, что на съемочной площадке «царствовал террор».

Своими воспоминаниями о сотрудничестве с ныне покойным режиссером она поделилась в рамках подкаста «Неквалифицированный». Фэрис заявила, что «Райтман на глазах у съемочной группы шлепнул меня по заднице». Он также накричал на нее в первый день съемок. Из-за этого Фэрис почувствовала себя «разозленной, обиженной и униженной».

Недавно юморист Сет Грин заявил, что Билл Мюррей в детстве бросил его в мусорное ведро. К обвинениям против Миррея также присоединилась актриса Джина Дэвис, обвинившая его в агрессивном поведении.

Звёзды,Сет Грин,Анна Фэрис,Билл Мюррей,
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