Звезда "Охотников за привидениями" обвинила режиссера в харассменте

Звезда франшизы «Очень страшное кино» рассказала о домогательствах со стороны режиссера «Охотников за привидениями» Айвана Райтмана, сообщает IndieWire.
Актриса, снимавшаяся в комедии Райтмана «Моя супербывшая», рассказала, что на съемочной площадке «царствовал террор».
Своими воспоминаниями о сотрудничестве с ныне покойным режиссером она поделилась в рамках подкаста «Неквалифицированный». Фэрис заявила, что «Райтман на глазах у съемочной группы шлепнул меня по заднице». Он также накричал на нее в первый день съемок. Из-за этого Фэрис почувствовала себя «разозленной, обиженной и униженной».
Недавно юморист Сет Грин заявил, что Билл Мюррей в детстве бросил его в мусорное ведро. К обвинениям против Миррея также присоединилась актриса Джина Дэвис, обвинившая его в агрессивном поведении.