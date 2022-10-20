Звезда "Охотников за привидениями" обвинила режиссера в харассменте

Своими воспоминаниями о сотрудничестве с ныне покойным режиссером она поделилась в рамках подкаста «Неквалифицированный». Фэрис заявила, что «Райтман на глазах у съемочной группы шлепнул меня по заднице». Он также накричал на нее в первый день съемок. Из-за этого Фэрис почувствовала себя «разозленной, обиженной и униженной».