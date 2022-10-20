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17 минут назад

Рэпер Моргенштерн признался, что хочет вернуть бывшую жену

Слово и Дело

Скандально известный рэпер Моргенштерн (признан иностранным агентом на территории России) заявил о желании вернуть бывшую супругу Дилару Зинатуллину. Об этом он сообщил в рамках YouTube-программы «Вписка».

Моргенштерн признался, что хочет вернуть бывшую жену
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Моргенштерн и Зинатуллина развелись после семи месяцев брака. Музыкант признался, что после расставания с избранницей его жизнь кардинально изменилась. Рэпер столкнулся с серьезной депрессией. Лишь спустя время ему удалось вернуться к прежнему образу жизни.

«Она — моя любовь жизни. Мне повезло, что я ее тоже. Иначе я бы себя убил на ее месте. Сейчас лучше общаемся, нашли общий язык. Готов ли я прожить с ней всю жизнь? Готов! Все познается в сравнении. Я без нее гнию», – сказал рэпер.

Он подчеркнул, что девушка является его «энергией и вдохновением». Музыкант также объяснил, почему брак так быстро распался. Оказалось, что оба не были готовы к настолько серьезному шагу.

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