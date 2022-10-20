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2 часа назад

Певец Родион Газманов объяснил, почему скрывает своих возлюбленных

Моя Москва.онлайн

По данным «Центральной службы новостей», 41-летний советский и российский исполнитель Родион Газманов, сын певца Олега Газманова, народного артиста РФ, в рамках интервью журналистке и видеоблогеру Алёне Жигаловой рассказал о том, почему скрывает личную жизнь и не показывает публике своих возлюбленных.

Родион Газманов объяснил, почему скрывает своих возлюбленных
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Наверное, это мой типаж людей, которые не хотят какие-то свои отношения личные выносить на публику. Меня всегда тянуло к девушкам, которые состоялись, которые держат жизнь в своих руках и которые от меня в большей части не зависят", — Родион Газманов, советский и российский исполнитель, сын певца Олега Газманова, народного артиста РФ.

По словам мужчины, папарацци части фотографируют его с девушками, а снимки «сливают» в Сеть. Газманов-младший считает, что такое поведение некорректно. Исполнитель отметил, что его избранницы не обижаются, когда он не берёт их с собой на светские мероприятия.

Артист признался, что «не заставляет их сидеть дома» и «скрывать отношения». Но Родион Газманов хочет, что чтобы о нём писали в СМИ «не из-за личной жизни, а освещали творчество».

Звёзды,Родион Газманов,Олег Газманов,
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