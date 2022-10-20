Родион Газманов объяснил, почему скрывает своих возлюбленных

"Наверное, это мой типаж людей, которые не хотят какие-то свои отношения личные выносить на публику. Меня всегда тянуло к девушкам, которые состоялись, которые держат жизнь в своих руках и которые от меня в большей части не зависят", — Родион Газманов, советский и российский исполнитель, сын певца Олега Газманова, народного артиста РФ.