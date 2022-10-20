Пригожин назвал двух адекватных звезд российского шоу-бизнеса

Продюсер Иосиф Пригожин назвал двух звезд российского шоу-бизнеса, которых считает адекватными. В беседе с Teleprogramma.pro он посетовал, что как только человек начинает зарабатывать много денег и у него появляется власть, то он меняется до неузнаваемости.

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Самыми нормальными он назвал грузинского и советского певца Вахтанга Кикабидзе и свою супругу, певицу Валерию. «В числе самых нормальных, с кем мне было комфортно и предельно понятно, с кем я не потерял деньги, я могу назвать только Вахтанга Кикабидзе и Валерию. Со всеми же остальными если я и не потерял, то в лучшем случае вышел в ноль», — признался он.