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2 часа назад

Пригожин заявил, что смог заработать только с Валерией и Кикабидзе

Газета.Ru

Продюсер Иосиф Пригожин назвал двух звезд российского шоу-бизнеса, которых считает адекватными. В беседе с Teleprogramma.pro он посетовал, что как только человек начинает зарабатывать много денег и у него появляется власть, то он меняется до неузнаваемости. Самыми нормальными он назвал грузинского и советского певца Вахтанга Кикабидзе и свою супругу, певицу Валерию. "В числе самых нормальных, с кем мне было комфортно и предельно понятно, с кем я не потерял деньги, я могу назвать только Вахтанга Кикабидзе и Валерию. Со всеми же остальными если я и не потерял, то в лучшем случае вышел в ноль", - признался он. Ранее Пригожин рассказал о судьбе своего дома в Швейцарии на фоне санкций Евросоюза, введенных против России. Пригожин заявил, что платил налоги, показал себя как примерный гражданин, продавать дом не хочет, а западные санкции его семьи коснуться не должны.

Пригожин заявил, что смог заработать только с Валерией и Кикабидзе
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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