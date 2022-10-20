Пригожин заявил, что смог заработать только с Валерией и Кикабидзе

Продюсер Иосиф Пригожин назвал двух звезд российского шоу-бизнеса, которых считает адекватными. В беседе с Teleprogramma.pro он посетовал, что как только человек начинает зарабатывать много денег и у него появляется власть, то он меняется до неузнаваемости. Самыми нормальными он назвал грузинского и советского певца Вахтанга Кикабидзе и свою супругу, певицу Валерию. "В числе самых нормальных, с кем мне было комфортно и предельно понятно, с кем я не потерял деньги, я могу назвать только Вахтанга Кикабидзе и Валерию. Со всеми же остальными если я и не потерял, то в лучшем случае вышел в ноль", - признался он. Ранее Пригожин рассказал о судьбе своего дома в Швейцарии на фоне санкций Евросоюза, введенных против России. Пригожин заявил, что платил налоги, показал себя как примерный гражданин, продавать дом не хочет, а западные санкции его семьи коснуться не должны.