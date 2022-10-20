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1 час назад

Даня Милохин рассказал, почему не готов к отношениям

Super.ru

В сентябре Даня Милохин явил светскому миру возлюбленную — Екатерину Толстопятову, которую многие знают по псевдониму Айм Катюша. Пара появилась на презентации клипа Джони. Теперь на дворе октябрь: мы наблюдаем, как блогер целуется с Евгенией Медведевой во время выступления на «Ледниковом периоде», да и за кулисами его группы поддержки не видать. Скажете, это шоу? Несомненно. Да вот только Милохин волен делать, что захочет: он вновь холостяк, о чем сам и рассказал на днях в соцсетях.

Милохин рассказал, почему не готов к отношениям
Фото: Super.ruSuper.ru

Тиктокер расстался с Катей, с которой, как он сообщал Анастасии Ивлеевой в августе, встречался год, жил вместе и в которую был влюблен. Даня объяснил Super, что сам еще до конца не понял, разошлись они или нет, но во всем происходящем винит только себя. Также он поделился мыслями о том, что мешает ему долго находиться в отношениях с одной девушкой.

Не будем раньше времени хоронить отношения ребят. Однако пообщавшись с 19-летним блогером, мы сошлись во мнении, что он еще юн и ему вовсе не нужно связывать себя обязательствами с кем бы то ни было. Все впереди, Даня. Гуляй, пока молодой!

Напомним, что самый яркий и обсуждаемый роман у Милохина был с тиктокершей Юлей Гаврилиной. Пара то сходилась, то расходилась, и, как говорил сам Даня, он даже плакал из-за ревности. При этом ребята сами не раз признавались, что Милохин неоднократно изменял Шпульке. Муки любви!

Звёзды,Анастасия Ивлеева,Евгения Медведева,
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