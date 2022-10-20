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24 минуты назад

Что не так с Канье Уэстом: на свидание он принес крайне странный букет

Super.ru

Канье Уэст продолжает обустраивать свою личную жизнь после развода с Ким Кардашьян. Пока рэпер интересуется только моделями, чему мы, конечно, не удивляемся. Где еще ему знакомиться с девушками, как не на тусовках? Новый выбор Канье –– манекенщица Джулиана Налу. Не сильно известная пассия, но уверены: благодаря этому роману у Джулианы есть все шансы стать второй Фокс.

Что не так с Канье Уэстом: на свидание он принес крайне странный букет
Фото: Super.ruSuper.ru

Феерично одевать свою подругу Уэст пока не торопится, хоть и выдал ей свои безумные сапоги вроде тех, в которых ваши родственники ходят за грибами. Эпатировать публику Канье решил иначе и взял и подарил Налу на свидании две розы. Это даже не желтые тюльпаны –– вестники разлуки. На что намекал Уэст этим пышным букетом, остается только гадать. Но Джулиана в обиде не осталась: ей главное — попасть в таблоиды, ведь чем выше узнаваемость, тем больше гонорар за моделинг.

Звёзды,Канье Уэст,Ким Кардашьян,
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