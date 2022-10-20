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1 час назад

«Уникальный»: Алсу впервые рассказала о сыне

WomanHit.ru

По словам исполнительницы, он растет очень музыкальным ребенком.

«Уникальный»: Алсу впервые рассказала о сыне
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Певица Алсу шесть лет назад стала мамой в третий раз — она родила сына Рафаэля. Артистка предпочитает не показывать публике своего ребенка, а также мало о нем рассказывает. Однако сейчас знаменитость сделала исключение и поведала журналу «Лиза» о том, каким растет ее маленький наследник. По словам Алсу, мальчик является творческим ребенком.

«Сын ходит в подготовительный класс. Плюс развивающие и музыкальные уроки — у всех моих детей с детства много занятий. Рафаэль очень музыкальный. Такого уникального слуха, как у него, ни у Сафины, ни у Микеллы в шесть лет не было. Пою песню в непривычной для него тональности, затем прошу Рафаэля исполнить мелодию в оригинальной тональности, и сын легко это делает!» — похвасталась исполнительница достижениями Рафаэля.

Также малыш стремится повторять все за сестрами. «Когда Микелла приходит, он говорит: „Давай слушать музыку“. И она ставит ему своих любимых исполнителей», — рассказала артистка. Напомним, Алсу в 2006 году вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова. Супруги воспитывают троих детей — 15-летнюю Сафину, 14-летнюю Микеллу и 6-летнего Рафаэля.

Звёзды,Ян Абрамов,
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