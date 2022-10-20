«Уникальный»: Алсу впервые рассказала о сыне

«Сын ходит в подготовительный класс. Плюс развивающие и музыкальные уроки — у всех моих детей с детства много занятий. Рафаэль очень музыкальный. Такого уникального слуха, как у него, ни у Сафины, ни у Микеллы в шесть лет не было. Пою песню в непривычной для него тональности, затем прошу Рафаэля исполнить мелодию в оригинальной тональности, и сын легко это делает!» — похвасталась исполнительница достижениями Рафаэля.