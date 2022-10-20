Меган Маркл надела украшений на сумму более £7,5 тысяч

Меган Маркл на съемке для журнала Variety продемонстрировала коллекцию чокеров, браслетов, колец и сережек. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На обложке журнала супруга принца Гарри сфотографирована в золотом чокере Jennifer Fisher, который можно приобрести за £312. Для образа в сатиновом платье стилисты подобрали Маркл серьги-капельки из аквамарина и золота стоимостью £210 от лос-анджелесского бренда Mondo Mondo. Вместе с комбинезоном MaxMara герцогиня Сассекская надела серьги-обручи за £345 и кольцо бренда Khiry за £510.

Самым дорогим украшением стал браслет Cartier Love за £5 тысяч, который она надела для записи видео. Вместе с дорогим украшением Маркл примерила кольцо Khiry стоимостью £415 и золотой браслет Jennifer Fisher по цене в £889.