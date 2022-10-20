Ратаковски призналась, что ходит на свидания после расставания с мужем

Супермодель Эмили Ратаковски после расставания с мужем, Себастьяном Бир-Макклардом, время от времени ходит на свидания. Об этом она рассказала в интервью журналу Harper.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Я ходила на свидания», — подтвердила Ратаковски.

Она добавила, что не регистрировалась в дейтинг-приложениях, но предположила, что может сделать это в будущем.

Говоря о своей жизни после расставания с супругом, супермодель призналась: «Я испытываю весь спектр эмоций. Я чувствую ярость, печаль. Я бываю взбудоражена. Я чувствую радость. Я чувствую легкость. Ни один день не похож на другой».

По словам модели, ее радует способность испытывать эмоции, потому что это означает, что с ней «все будет в порядке».

Она также призналась, что раньше никогда не бывала одна.

Интервью с Эмили Ратаковски вышло в ноябрьском выпуске Harper's Bazaar. Для обложки было выбрано фото модели в светлом джинсовом костюме оверсайз бренда Balenciaga.