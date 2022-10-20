Пэлтроу поделилась переживаниями из-за отъезда дочери в колледж

Дочь Гвинет Пэлтроу и ее бывшего мужа, певца Криса Мартина, Эппл этой осенью уехала из материнского дома, чтобы учиться в коллеже. Об этом рассказала основательница сайта Goop, сообщает Daily Mail.
"Моя дочь отправилась в колледж этой осенью", - сказала Гвинет Пэлтроу и добавила, что "это было ужасно". "Это было поистине чудовищно, мне было тошно, я заливалась слезами", - призналась звезда Голливуда.
По словам Пэлтроу, сейчас она уже привыкает к отсутствию 18-летней дочери, а в октябре смогла навестить ее в родительский день.
"Я вижу ее, но не так часто, как хотелось бы. Я хочу видеть ее каждый день, но я рада за нее. У нее все прекрасно", - сказала актриса.
Она добавила, что 16-летний сын Мозес, также родившийся в браке с Крисом Мартином, по-прежнему с ней - он "растет каждую минуту", и уже стал выше матери.