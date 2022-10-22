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1 час назад

Оксана Самойлова рассказала о конфликтах в семье

Мослентаиещё 1

О конфликтах в семье рассказала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена рэпера Джигана, модель и блогер Оксана Самойлова.

Оксана Самойлова рассказала о конфликтах в семье
Фото: МослентаМослента

«С родителями не ругаюсь никогда. С Денисом (настоящее имя Джигана. — прим. «Мосленты») можем, конечно, поругаться на эмоциях… Но миримся сразу же, так как вопросики надо все равно решать, от ругани они не исчезнут», — написала Самойлова в сторис в ответ на вопрос подписчика.

Модель отметила, что у них с супругом нет неразрешимых конфликтов, потому что их цели, стремления и желания совпадают. «А это самое главное», — подчеркнула она.

Звёзды,Оксана Самойлова,
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