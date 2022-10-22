Оксана Самойлова рассказала о конфликтах в семье

«С родителями не ругаюсь никогда. С Денисом (настоящее имя Джигана. — прим. «Мосленты») можем, конечно, поругаться на эмоциях… Но миримся сразу же, так как вопросики надо все равно решать, от ругани они не исчезнут», — написала Самойлова в сторис в ответ на вопрос подписчика.