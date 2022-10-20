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2 часа назад

Ким Кардашьян придумала необычное применение для костей своей матери

Слово и Дело

Знаменитая телеведущая и продюсер Крис Дженнер рассказала о желании дочери бизнесвумен Ким Кардашьян сделать из ее костей ожерелье. На данный момент знаменитость проходит курс восстановления после операции по замене тазобедренного сустава.

Кардашьян придумала необычное применение костям своей матери
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Ким попросила доктора сохранить для нее мои кости, чтобы она могла делать из них украшения», — сказала Крис Дженнер в телешоу The Kardashians.

Младшая сестра Ким Кардашьян Хлои рассказала, что их мать выступила за кремацию своего тела, чтобы в дальнейшем у дочерей были украшения из ее праха.

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