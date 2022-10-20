Кардашьян придумала необычное применение костям своей матери

Знаменитая телеведущая и продюсер Крис Дженнер рассказала о желании дочери бизнесвумен Ким Кардашьян сделать из ее костей ожерелье. На данный момент знаменитость проходит курс восстановления после операции по замене тазобедренного сустава.

«Ким попросила доктора сохранить для нее мои кости, чтобы она могла делать из них украшения», — сказала Крис Дженнер в телешоу The Kardashians.

Младшая сестра Ким Кардашьян Хлои рассказала, что их мать выступила за кремацию своего тела, чтобы в дальнейшем у дочерей были украшения из ее праха.