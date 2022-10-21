Вспоминаем, какой Ким Кардашьян была до известности

В это трудно поверить, но Ким Кардашьян сегодня исполняется 42 года! Фотомодель, бизнесвумен, инфлюенсер, блогер, актриса и просто красавица к своим годам успела круто прославиться, сколотить немаленькое состояние, обзавестись четырьмя детьми и самой большой пятой точкой во всем шоу-бизнесе. О ее жизни вы знаете даже больше, чем должны, так что не будем перечислять ее заслуги. Вместо этого предлагаем вспомнить юные годы Ким: как выглядела теледива и чем жила, пока не стала великой и ужасной.

Фото: Super.ru Super.ru

Из грязи в князи — это про кого угодно, только не про Ким. Эта девочка родилась и росла в роскоши в семье известного юриста Роберта Кардашьяна (потомка мясных магнатов) и Крис Хоутон, она же Дженнер. Кардашьяны славились лучшими вечеринками в Беверли-Хиллз: по выходным родители Кимберли (полное имя звезды) приглашали своих небезызвестных друзей на ужин и раунд-другой в теннис. Малышка Ким не отставала и зазывала своих юных приятельниц порезвиться в бассейне. Так, в числе приглашенных бывали Пэрис Хилтон и Николь Ричи. Предвкушая вопросы: да, в особняке родителей Ким были бассейн, джакузи, теннисный корт, бар и другие прелести богатой жизни (из всего необходимого не было, пожалуй, только кальянной).

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Несмотря на, мягко говоря, избыток места в доме, Кимбо, как ее ласково называл отец, делила спальню со старшей сестрой Кортни. Девочки были очень дружны и внешне даже походили на близнецов. И вдобавок обожали носить одинаковые наряды!

Ким выросла в очень верующей семье: ее отец читал молитвы утром, за обедом и даже у постели дочери –– вперемешку со сказками. Больше всего Кимберли вместе с братом Робом и сестрами Хлоей и Кортни ждала каникулы. Тогда их отправляли кататься на лыжах в Колорадо или греться под пальмами Мексики.

В 1990 году жизнь детей Кардашьянов разделилась на до и после: родители собрали их вместе и объявили, что разводятся. На тот момент Ким было всего десять, и, как пишут западные таблоиды, для нее это был сильнейший удар. Причиной развода, по информации Mirror, стал роман Крис Дженнер с футболистом, который был младше ее на 10 лет. Долгое время Кимбо жила на два дома: то с отцом, то с матерью и ее новоиспеченным супругом — олимпийским чемпионом по легкой атлетике Брюсом Дженнером (тем самым, что впоследствии сменит пол и станет Кейтлин).

В 13 лет Ким училась в средней школе, где начала встречаться со своей первой любовью Ти Джеем Джексоном (да, племянником Майкла). Писатель Шон Смит выяснил, что Кардашьян была стандартным подростком: играла во взрослую любовь, мастерила свои украшения, уже тогда пыталась похудеть на диете Аткинса и сходила с ума по Spice Girls. С разводом родителей Ким явно не обеднела: как пишут зарубежные издания, на 16-летие отец подарил ей белый BMW 318. Правда, взял с нее расписку, что чинить машину в случае чего будет сама. К слову, школьница подарок не уберегла: Ким попала в ДТП, а чтобы возместить ущерб, устроилась работать в бутик.

Ким росла настоящей бунтаркой. Сбежав из дома в поисках независимости, уже в 19 лет, как стало известно Mirror, она начала жить с продюсером Дэймоном Томасом (он был старше ее почти на 10 лет). Поначалу родители знать не знали про этот роман дочери. Более того, Ким вышла замуж за Дэймона втайне от них. Но все тайное рано или поздно становится явным: вскоре новый статус Кимберли был предан огласке. Сначала избранник дочери не пришелся по вкусу отцу, а еще спустя три года этот союз распался. Как рассказывала сама Ким, брак был несчастливым –– она даже обвиняла экс-супруга в насилии.

В 2003 году отец Ким умер от рака пищевода. Ким ухаживала за папой и регулярно наведывалась к нему в гости, где готовила родителю кашу. Потихоньку она стала развивать свою карьеру стилиста: делала разбор гардеробов знаменитостей и помогала им отказаться от ненужной одежды. Среди ее клиенток была и подруга детства Пэрис Хилтон, с которой Ким перманентно светилась в клубных фотохрониках тех лет. К слову, тогда к добродетелям Ким еще можно было отнести скромность: по свидетельствам ее близкого окружения, она всегда была со всеми вежлива, не употребляла алкоголь и наркотики.

Тогда неожиданно для всех в 2007-м в Сеть просочилось пикантное видео скромняжки Ким с ее парнем Рэй Джеем. Кимберли молниеносно рассталась с возлюбленным, обвинив его во всех грехах. Позже музыкант заявлял, что за всем стояла мать Ким, которая желала быстрой славы для дочери. Что же, план сработал. Тут-то Ким и спасли ее бизнес-гены: вместе с продюсерами она выпустила фильм «Ким Кардашьян — суперзвезда», куда включила эти видео и добавила неизданные, что, разумеется, сделало ее заметно богаче. Проворно!