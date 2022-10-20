Джулия Фокс показала сумку Birkin, пострадавшую от удара мачете

Модель Джулия Фокс показала подписчикам в TikTok свою любимую сумку Hermès Birkin и призналась, что однажды она стала жертвой нападения с мачете. Об этом сообщает Page Six.
"Я люблю ее, но она многое пережила", - рассказала Джулия Фокс.
Приблизив сумку к экрану, она продемонстрировала срез на одном из углов изделия.
"Тут немного сложно увидеть, но она вообще подверглась нападению с мачете. Я не шучу - это действительно случилось с этой сумкой. И со мной", - пожаловалась модель.
Она также показала царапину, которую оставил нож, скользнувший по сумке. При каких обстоятельствах темно-серая Birkin с золотой отделкой подверглась атаке, Джулия Фокс не уточнила. В комментариях она также не рассказала историю нападения, несмотря на многочисленные просьбы подписчиков.